STK'lerden İsrail'e kınama

17 Mayıs 2018

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu-Sen tarafından TOBB İkiz Kuleler'de ortak basın toplantısı düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, hazırlanan ortak açıklamayı okurken, ABD yönetiminin, 5 ay önce İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından geri adım atmadığını ve hatasında ısrar ettiğini söyledi.

Gelinen süreçte tarihe utançla geçecek Kudüs katliamının yaşandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kudüs'ün 3 semavi din için de önemli ve vazgeçilmez bir şehir olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Kudüs, asırlar boyunca bir arada yaşamanın simgesidir, insanlığın ortak değeridir, hiç kimsenindir ve hepimizindir. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar nüfuslu İslam toplumu için de ayrıca mukaddestir, vazgeçilemez bir mekandır. Dolayısıyla ABD ve İsrail'in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Kudüs'e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam alemine karşı saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur. Ayrıca Filistin sorununun çözümüne ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş, bölgedeki hassas dengeleri ve istikrarı bozacak ağır bir darbedir."

"Kudüs'ün tarihi statüsünün ihlali kabul edilemez"

Hiç kimsenin, kişisel hevesler veya politik çıkarları uğruna, milyarlarca insanın kaderiyle ve inancıyla oynamaya hakkının olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "ABD Başkanı'nın hukuk ve demokrasi tanımaz yönüyle birleşen İsrail'in militarist, küstah ve insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması, bunlara göz yumulması, tüm dünya için çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır. Kudüs'ün tarihi statüsünün ihlali kabul edilemez. Ortadoğu'da yeni çatışma alanları oluşturmak ve bölgeyi ateşe atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir dille kınıyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, toplantıdaki sivil toplum örgütlerinin yarın İstanbul Yenikapı'da yapılacak "Filistin Halkına Destek Mitingi"nde olacaklarına işaret ederek, tüm iş dünyasına da organizasyona katılma çağrısında bulundu.

Türk iş dünyasının İsrail'e yönelik ekonomik alanda bir yaptırımının olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Hisarcıklıoğlu, "Böyle bir yaptırım, toplum olarak hep beraber vereceğimiz bir kararın sonucunda ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak açıklamaya, Hisarcıklıoğlu ile birlikte Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Polat ​katıldı.

Kaynak: AA