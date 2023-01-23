Su altı operasyonlarına yeni soluk: Mukavemet

Yerli gaz için karada Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükselirken, deniz de Sakarya Gaz Sahasında, denizin 2200 metre altındaki enerji üssünde sona geliniyor.

Geçen yıl tamamlanan ve Sakarya Gaz Sahasından Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine gazı taşıyacak boruların yanında devasa ekipmanlar da bir bir Karadeniz’in derinliklerinde görev yerini alıyor.

Bu operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişi görev alırken deniz de 50’in üzerinde gemi mesai harcıyor. Dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu her geçen gün gücüne güç katıyor. Bunlardan sonuncusu da Mukavemet. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan alan gemi, Filyos Limanı’nda demirlemiş halde. Su altı inşaat gemisi olarak geçen Mukavemet, daha çok su altına devam eden operasyonlara destek verecek.

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2’den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.