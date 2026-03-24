Şubat ayında en fazla ziyaretçi İran’dan geldi
Türkiye’ye yönelik yabancı ziyaretçi sayısında şubat ayında düşüş yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,08 azalışla 2 milyon 126 bin 698 olarak gerçekleşti.
Şubat ayında Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarına göre dağılımında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı.
İstanbul’dan giriş yapan ziyaretçilerin toplam içindeki payı yüzde 57,98 olurken, bu ili yüzde 10,38 ile Edirne, yüzde 8,57 ile Antalya, yüzde 4,43 ile Artvin ve yüzde 2,83 ile Van izledi.
İki aylıkta artış yaşandı
Öte yandan yılın ilk iki ayına bakıldığında sınırlı bir artış dikkat çekti. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 4 milyon 373 bin 337’ye yükseldi. Ocak-Şubat döneminde de ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralamasında İstanbul ilk sıradaki yerini korurken, diğer sınır kapılarında yoğunluk sıralaması Şubat ayına benzer bir görünüm sergiledi.
Şubat ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 205 bin 164 kişi ve yüzde 9,65 pay ile İran oldu. İran’ı 176 bin 835 ziyaretçi ve yüzde 8,32 pay ile Almanya, 171 bin 840 ziyaretçi ve yüzde 8,08 pay ile Rusya Federasyonu izledi. Bulgaristan 158 bin 386 ziyaretçi ile yüzde 7,45 pay alırken, Gürcistan 93 bin 677 ziyaretçi ile yüzde 4,40 paya sahip oldu.
Veriler, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında bazı ülkelerde gerilemeye işaret etti. İran’dan gelen ziyaretçi sayısı 223 bin 222’den 205 bin 164’e düşerken, Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı da sınırlı gerileme gösterdi. Buna karşılık Rusya Federasyonu ve Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi sayılarında artış kaydedildi. Genel toplamda ise Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat 2026’da 2 milyon 126 bin 698 olurken, bu rakam 2025 yılının aynı döneminde 2 milyon 171 bin 942, 2024 yılında ise 2 milyon 294 bin 579 seviyesinde gerçekleşmişti.
Haydarpaşa ve Sirkeci için ünlü küratör Molinari devrede
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü küratör Prof. Dr. Luca Molinari’yi kabul etti. Görüşmede, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının, kültür ve sanat odağına dönüşüm süreci, çağdaş müzecilik yaklaşımı ve uluslararası işbirliklerinin projelere sağlayacağı katkılar ele alındı. Campania “Luigi Vanvitelli” Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Molinari, mimarlık eleştirisi ve küratöryel çalışmalar alanındaki uluslararası projeleriyle tanınıyor. Molinari, ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratör olarak çalışıyor. Bakan Ersoy, “Görüşmemizde, Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarımlarına yönelik yürütülen çalışmalar başta olmak üzere mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimlerin ülkemizde hayata geçirilen projelere sağlayacağı katkıları değerlendirdik” dedi.