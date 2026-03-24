Şubat ayında en fazla ziyaretçi İran’dan geldi

Türkiye’ye yönelik yaban­cı ziyaretçi sayısında şu­bat ayında düşüş yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,08 azalışla 2 milyon 126 bin 698 ola­rak gerçekleşti.

Şubat ayında Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçile­rin sınır kapılarına göre dağılı­mında İstanbul açık ara ilk sıra­da yer aldı.

İstanbul’dan giriş yapan ziya­retçilerin toplam içindeki payı yüzde 57,98 olurken, bu ili yüz­de 10,38 ile Edirne, yüzde 8,57 ile Antalya, yüzde 4,43 ile Artvin ve yüzde 2,83 ile Van izledi.

İki aylıkta artış yaşandı

Öte yandan yılın ilk iki ayı­na bakıldığında sınırlı bir artış dikkat çekti. 2026 yılı Ocak-Şu­bat döneminde Türkiye’yi ziya­ret eden yabancı sayısı geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 4 milyon 373 bin 337’ye yükseldi. Ocak-Şubat dönemin­de de ziyaretçilerin giriş yaptık­ları iller sıralamasında İstanbul ilk sıradaki yerini korurken, di­ğer sınır kapılarında yoğunluk sıralaması Şubat ayına benzer bir görünüm sergiledi.

Şubat ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 205 bin 164 kişi ve yüzde 9,65 pay ile İran oldu. İran’ı 176 bin 835 zi­yaretçi ve yüzde 8,32 pay ile Al­manya, 171 bin 840 ziyaretçi ve yüzde 8,08 pay ile Rusya Fede­rasyonu izledi. Bulgaristan 158 bin 386 ziyaretçi ile yüzde 7,45 pay alırken, Gürcistan 93 bin 677 ziyaretçi ile yüzde 4,40 paya sa­hip oldu.

Veriler, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında bazı ül­kelerde gerilemeye işaret et­ti. İran’dan gelen ziyaretçi sayı­sı 223 bin 222’den 205 bin 164’e düşerken, Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı da sınırlı gerile­me gösterdi. Buna karşılık Rusya Federasyonu ve Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi sayılarında artış kaydedildi. Genel toplamda ise Türkiye’ye gelen yabancı ziya­retçi sayısı Şubat 2026’da 2 mil­yon 126 bin 698 olurken, bu ra­kam 2025 yılının aynı dönemin­de 2 milyon 171 bin 942, 2024 yılında ise 2 milyon 294 bin 579 seviyesinde gerçekleşmişti.

Haydarpaşa ve Sirkeci için ünlü küratör Molinari devrede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü küratör Prof. Dr. Luca Molinari’yi kabul etti. Görüşmede, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının, kültür ve sanat odağına dönüşüm süreci, çağdaş müzecilik yaklaşımı ve uluslararası işbirliklerinin projelere sağlayacağı katkılar ele alındı. Campania “Luigi Vanvitelli” Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Molinari, mimarlık eleştirisi ve küratöryel çalışmalar alanındaki uluslararası projeleriyle tanınıyor. Molinari, ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratör olarak çalışıyor. Bakan Ersoy, “Görüşmemizde, Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarımlarına yönelik yürütülen çalışmalar başta olmak üzere mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimlerin ülkemizde hayata geçirilen projelere sağlayacağı katkıları değerlendirdik” dedi.