Süleymaniye'ye uçuş yasağı kalkıyor
Türkiye'den Süleymaniye Havalimanı'na uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geçen yıl düzenlediği bağımsızlık referandumundan sonra durdurulan Süleymaniye uçuşlarına yeniden başlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Süleymaniye'ye uçuş yasağının 25 Ocak'ta kaldırılacağını açıkladı.
Bakan Turhan, İstanbul-Süleymaniye hattında haftada 7 sefer yapılacağı bilgisini verdi.
Irak merkezi hükümeti, 29 Eylül 2017'de saat 18.00 itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarını uluslararası trafiğe kapatmıştı.
Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının kontrolünün Irak merkezi hükümetine devredilmesinin ardından Türkiye'den Erbil'e seferler yeniden başlamıştı.
Kaynak: AA