Süper Loto 42 milyona koşuyor

23 Ocak 2018

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.

Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

Kaynak: AA