Süper Loto devretti

10 Ocak 2019

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 586'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 10, 39, 44, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 993 bin 986 lira 82 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi, 10 bin 354 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 877 kişi 212 lira 85'er kuruş, 3 bilen 64 bin 922 kişi, 16 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, olimpiyat oyunlarına, savunma sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 440 bin 175 lira 38 kuruş aktarıldı. Ayrıca KDV olarak 1 milyon 615 bin 747 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 903 bin 768 lira 66 kuruş kamuya aktarıldı.

Kaynak: AA