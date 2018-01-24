Süper Loto rekora koşuyor
11 haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor.
11 haftadır kimsenin 6 bilemediği Süper Loto çekilişi yarın akşam yapılacak.
Geçtiğimiz hafta da 6 bilen kimsenin çıkmaması üzerine 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor.
Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.