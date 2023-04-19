Süper Loto talihlisi 75 milyon 863 bin 402 TL ikramiye kazandı

18 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Samsun Vezirköprü’den oynayarak 6 bilen 1 kişi 75 milyon 863 bin 402 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 8, 30, 36, 37, 57, 58 sayılarına isabet etti. Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor.

Süper Loto’nun kuralları ne?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından, 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun. Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyun severler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. Süper Loto’da her kolonun fiyatı 6 TL. Tüm çekilişler canlı olarak yayınlanıyor.