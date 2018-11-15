Süper Loto'yu bir kişi bildi

15 Kasım 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 578'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 31, 34, 37, 39, 48 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 578'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 381 bin 907 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 57 kişi 10 bin 429 lira 15 kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 218 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 63 bin 885 kişi 17 lira 25'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Kaynak: AA