'Süper Vali’nin emaneti 36 yıl sonra yeniden aileye döndü

Tokat’ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu’nun yıllar önce kullandığı beyaz cip, oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından tesadüfen bulundu.

1985 yılında Reşadiye’nin Muratkaya köyü ilkokulu açılışına da bizzat bu araçla giden Recep Yazıcıoğlu’nun makam aracı, yıllar sonra bir mahalle ziyaretinde Başkan Yazıcıoğlu’nun karşısına çıktı. Bu tesadüf karşısında hayrete düşen Yazıcıoğlu, sahibiyle görüşerek aracı şahsen satın aldı.

"Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"

Aracın kendisi için büyük manevi değeri olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bir mahalle gezisi sırasında babamın kullandığı eski makam aracına denk geldim. Tokat’ta 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanılan o beyaz cipti. Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi ‘Evladına yakışır’ diyerek kırmadı. Aracı şahsi olarak satın aldım. Yıllardır kullanılıyordu ama yıpranmıştı. Şimdi kapsamlı bir restorasyona aldık" dedi.

36 yıl sonra yeniden Yazıcıoğlu ailesine döndü

Aracın motorundan iç döşemesine kadar yenilendiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Boya yapıldı, iç döşemeler değişiyor, motor aksamındaki sorunlar gideriliyor, lastikleri yenileniyor. Tokatlı esnafımız rahmetlinin emaneti diye çok hassas davranıyor. Ben acele ediyorum ama onlar dört dörtlük bir iş çıkarmak istiyor. Hak veriyorum; kıymetli bir şey. Babamın ilk valiliği sırasında kullandığı makam arabası, dolaştı dolaştı tekrar aileye nasip oldu" diye konuştu.

"Rahmetliye toplumda büyük bir sevgi var"

Türkiye’nin farklı şehirlerinde de Recep Yazıcıoğlu’nun kullandığı araçların korunduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, Tokat’ta da benzer bir vefanın yaşanmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Erzincan’da da aynı marka bir aracın hala pırıl pırıl muhafaza edildiğini görmüştüm. Rahmetliye toplumda büyük bir sevgi var. Bu araç da o sevginin bir yansıması olacak" dedi