1952 yılında İstanbul’da doğan Süreyya Serdengeçti, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nde tamamlayan Serdengeçti, 1979 yılında mezuniyetinin hemen ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) göreve başladı.

Merkez Bankası bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Serdengeçti, özellikle döviz rezerv yönetimi, açık piyasa işlemleri ve bankacılık politikaları konularında uzmanlaştı. 1980’li yıllarda başlayan bu yolculuk, onu zamanla üst düzey yöneticilik pozisyonlarına taşıdı. 1996 yılında Piyasalar Genel Müdürü, 1998 yılında ise TCMB Başkan Yardımcısı olarak atandı.

2001 yılında Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biri yaşanırken, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit hükümeti tarafından Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi. Serdengeçti’nin göreve geldiği dönem, aynı zamanda Merkez Bankası’nın bağımsızlık kazandığı yasal düzenlemelerin de yürürlüğe girdiği bir sürece denk geldi.

Görev süresi boyunca enflasyonla mücadeleye öncelik veren Serdengeçti, Türk lirasından altı sıfırın atılması gibi sembolik ve yapısal reformlara imza attı. Merkez Bankası’nın piyasalardaki güvenilirliğini artıran politikaları sayesinde, Türkiye uzun yıllar sonra fiyat istikrarı konusunda kayda değer başarılar elde etti.

Görev süresi 2006 yılında sona eren Serdengeçti, aktif kamu görevinden ayrıldıktan sonra akademik alana yöneldi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak dersler verdi, aynı zamanda TEPAV’da Makroekonomi Program Danışmanlığı ve İstikrar Enstitüsü Kurucu Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

İngilizce ve Fransızca bilen Süreyya Serdengeçti, evli ve bir çocuk babasıdır. Disiplinli duruşu, teknik bilgiye dayalı yönetimi ve piyasalarla kurduğu güven ilişkisi sayesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.