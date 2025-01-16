Suriye gümrük vergilerini artırdı, ihracatçılar endişeli
Suriye’de Beşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı. Türkiye’den ülkeye gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkilemesi beklenen bu kararın ardından ihracatçı firmalar sorunun çözümü için hükümet düzeyinde daha aktif bir müdahale bekliyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
Konuyla ilgili açıklama yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından takip ederek ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını dile getirdi.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, “Bütün sektörlerimizi kapsayan bu sorunun çözümü için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyor ve bu krizin derinleşmeden çözümü için ilgili bakanlıklarımızla sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanması anlamına da gelir.
Birçok ürüne uygulanan yüksek vergiler ürünlerin üretim maliyetinin bile üç dört katı durumunda. 2024 yılında ortalama aylık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Suriye’de şu an Suriye sınırından ihracatımız bu yüksek gümrük vergileri nedeniyle durma noktasına geldi. Sınırda tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk bunun en iyi göstergesidir. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu sorunun ivedi bir şekilde çözümü için Suriye’de kurulan geçici hükümet yetkilileriyle temaslarının olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Suriye’de meydana gelen rejim değişikliğinin ardından aralık ayı itibariyle Suriye’den ana gıda maddelerine olan talebin arttığını kaydeden Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, “Ülkenin ihtiyacı doğrultusunda makarnaya olan talepte de önemli bir artış oldu. Makarnada kişi başı tüketimde Suriye’de de durum gayet iyi, minimum Türkiye’deki kadar makarna tüketiliyor. Yani Suriye’de yıllık kişi başı 7-8 kg tüketim var. Suriye, hem makarna sektörümüz hem de Türkiye için iyi bir pazar. Ancak geçen hafta içerisinde yapılan bu yeni gümrük düzenlemesi ile makarnaya yüzde 50 vergi uygulaması söz konusu oldu” dedi.
Ton başına 600 dolar seviyesinde olan makarnaya 300 dolar vergi alınmaya başlandığını ifade eden Göymen, “Böyle bir vergi dünyanın hiçbir yerinde yok. Önemli siparişler almaya başlamıştık, bu vergilerden dolayı siparişler tamamen kesildi. Farklı gıda maddelerine de vergiler geldi. Rahatsızlığımızın giderilmesi için çeşitli çalışmalar ve görüşmeler başlattık. İhracat Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Valiliğimiz ile de bu konunun çözümü için girişimlerde bulunacağız. Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanayicileri bu işten büyük zarar görecektir” dedi.
“Vergiler sürdürülebilir değil”
Türkiye’nin çabaları ile iki ülke arasında başlayan olumlu süreçte gümrük vergilerindeki olağanüstü artışın her iki taraf içinde zorlayıcı olacağına dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Bizim ihracatçımızın maliyeti artarken, o bölgelerdeki insanlar da ürüne ulaşmakta güçlük yaşayacaktır. Bu sebeplerle yüksek gümrük vergileri ile ikili ticaretin sürdürülebilir olması mümkün değildir. İlgili Bakanlıklarımızın konuya ilişkin olarak girişimlerinin olduğunu biliyoruz ve Suriye ile ticaretimizin devamı için bir an önce netice alınmasını umut ediyoruz” diye konuştu.