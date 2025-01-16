Suriye gümrük vergilerini artırdı, ihracatçılar endişeli

Güneş DOĞDU SOYLU

Konuyla ilgili açıklama yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma­mulleri ihracatçıları Birliği Baş­kanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından takip ederek ilgili ba­kanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili bir değerlendir­me yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum­lar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından takip ettik­lerini dile getirerek, “Bütün sek­törlerimizi kapsayan bu sorunun çözümü için üzerimize düşenle­ri yapmaya çalışıyor ve bu krizin derinleşmeden çözümü için ilgili bakanlıklarımızla sürekli temas­larımızı sürdürüyoruz. Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanma­sı anlamına da gelir.

Birçok ürü­ne uygulanan yüksek vergiler ürünlerin üretim maliyetinin bi­le üç dört katı durumunda. 2024 yılında ortalama aylık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi­ğimiz Suriye’de şu an Suriye sı­nırından ihracatımız bu yüksek gümrük vergileri nedeniyle dur­ma noktasına geldi. Sınırda tırla­rın oluşturduğu kilometrelerce kuyruk bunun en iyi göstergesi­dir. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu sorunun ivedi bir şekilde çö­zümü için Suriye’de kurulan geçi­ci hükümet yetkilileriyle temas­larının olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Suriye’de meydana gelen rejim değişikliğinin ardından aralık ayı itibariyle Suriye’den ana gı­da maddelerine olan talebin art­tığını kaydeden Türkiye Makar­na Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, “Ülke­nin ihtiyacı doğrultusunda ma­karnaya olan talepte de önemli bir artış oldu. Makarnada kişi ba­şı tüketimde Suriye’de de durum gayet iyi, minimum Türkiye’deki kadar makarna tüketiliyor. Yani Suriye’de yıllık kişi başı 7-8 kg tü­ketim var. Suriye, hem makarna sektörümüz hem de Türkiye için iyi bir pazar. Ancak geçen hafta içerisinde yapılan bu yeni güm­rük düzenlemesi ile makarnaya yüzde 50 vergi uygulaması söz konusu oldu” dedi.

Ton başına 600 dolar seviyesin­de olan makarnaya 300 dolar vergi alınmaya başlandığını ifade eden Göymen, “Böyle bir vergi dünya­nın hiçbir yerinde yok. Önemli si­parişler almaya başlamıştık, bu vergilerden dolayı siparişler ta­mamen kesildi. Farklı gıda madde­lerine de vergiler geldi. Rahatsız­lığımızın giderilmesi için çeşitli çalışmalar ve görüşmeler başlat­tık. İhracat Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Valiliğimiz ile de bu konunun çözümü için girişimler­de bulunacağız. Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanayicileri bu işten büyük zarar görecektir” dedi.

“Vergiler sürdürülebilir değil”

Türkiye’nin çabaları ile iki ülke arasında başlayan olumlu süreçte gümrük vergilerindeki olağanüstü artışın her iki taraf içinde zorlayıcı olacağına dikkat çeken Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Bizim ihracatçımızın maliyeti artarken, o bölgelerdeki insanlar da ürüne ulaşmakta güçlük yaşayacaktır. Bu sebeplerle yüksek gümrük vergileri ile ikili ticaretin sürdürülebilir olması mümkün değildir. İlgili Bakanlıklarımızın konuya ilişkin olarak girişimlerinin olduğunu biliyoruz ve Suriye ile ticaretimizin devamı için bir an önce netice alınmasını umut ediyoruz” diye konuştu.