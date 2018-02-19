"Suriye rejim güçleri, birkaç saat içinde Afrin'e girecek"
Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimine bağlı birliklerin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini iddia etti.
Suriye devlet televizyonu El Ihbariye, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yle Şam yönetiminin yaptığı pazarlıklara ilişkin bir son dakika gelişmesini duyurdu.
Reuters'ın aktardığı habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler, birkaç saat içerisinde Afrin'de konuşlanacak.
Reuters, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etmişti.
'Suriye ordusu Afrin'e girecek' iddiası