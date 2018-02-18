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'Suriye ordusu Afrin'e girecek' iddiası

Suriye medyasında yer alan haberde, Suriye ordusunun, TSK ile ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü Afrin'e gireceği iddia edildi.

'Suriye ordusu Afrin'e girecek' iddiası
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Suriye medyasında yer alan haberlerde, Suriye ordusunun Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'e girme hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan PKK/YPG'ye yakın kaynaklar, rejim güçlerinin Afrin konusunda YPG ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

İddiaya göre, Suriye ordusu, Zeytin Dalı Harekâtı'nın sürdüğü Afrin'e girecek. 

Al Masdar News sitesi ise, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.

Son dakika afrin suriye

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