Suriye sınırına 755 kilometrelik duvar

11 Ekim 2017

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suriye sınırında devam eden duvar inşaatı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Soylu, "Şu ana kadar Suriye sınırında 'acil sınır fiziki güvenlik sistemi' kapsamında 90 kilometresi valiliklerimiz, 495 kilometresi TOKİ ve 170 kilometresi Milli Savunma Bakanlığı tarafından olmak üzere toplam 755 kilometre modüler beton duvar yapılmıştır. Valiliklerimiz tarafından bu duvarları takip eden 28 kilometre yol, 44 kilometre de kafes tel tamamlanmıştır. Hatay sınırımızda 38 kilometre yüksek güvenlikli çit tamamlanmıştır. Yine gerek Doğu ve Güneydoğu’da gerekse ülkemizin batı sınırında toplam 370 kilometre sınır aydınlatması gerçekleştirilmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA