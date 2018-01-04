Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy, Kilis'teki Suriye sınırına ulaşmak üzere yola çıktı.
Gaziantep'teki bazı askeri araçlar ve personel, Kilis'teki Suriye sınırına sevk edildi.
Gaziantep'te konuşlu bulunan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından bazı askeri araçlar ve personel, nizamiyeden çıkarak eskort eşliğinde 6 araçlık konvoyla Kilis'e doğru hareket etti.
Askeri personeli taşıyan araçların Kilis'teki Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA