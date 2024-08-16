Suriye'de 3 dakika arayla 2 deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması (Son depremler)

Son günlerde deprem hareketliliği yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem haberi geldi. Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Suriye'deki deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi. Saat 13.15'teki deprem, Hatay Yayladağı'na 119.90 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 5 olarak duyurdu.

4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

AFAD, saat 13.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Deprem Hatay Altınözü'ne 107.25 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'ne göre ikinci depremin büyüklüğü ise 4.3.

Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması

Suriye'deki peş peşe depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması geldi Görür, "Suriye’de Hama yöresinde peş peşe depremler oluyor. Depremler Hatay’a yakın, hidsediyoruz. Ama aynı fayın devamı Hatay’da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz" ifadelerini kullandı.