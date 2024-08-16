Suriye'de 3 dakika arayla 2 deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması (Son depremler)
SON DAKİKA DEPREM... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Suriye'deki depremler Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep'ten de hissedildi. "Hatay'da deprem mi oldu, Gaziantep'de az önce deprem mi oldu" soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesiyle yanıt buldu. Prof. Dr. Naci Görür'den de Suriye'deki peş peşe depremlerin ardından ilk açıklama geldi.
Son günlerde deprem hareketliliği yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem haberi geldi. Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Suriye'deki deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi. Saat 13.15'teki deprem, Hatay Yayladağı'na 119.90 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 5 olarak duyurdu.
4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
AFAD, saat 13.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Deprem Hatay Altınözü'ne 107.25 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'ne göre ikinci depremin büyüklüğü ise 4.3.
Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması
Suriye'deki peş peşe depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması geldi Görür, "Suriye’de Hama yöresinde peş peşe depremler oluyor. Depremler Hatay’a yakın, hidsediyoruz. Ama aynı fayın devamı Hatay’da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz" ifadelerini kullandı.