Suriye'de üs bölgelerine terör saldırısı: 4 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine yönelik eş zamanlı saldırılarında 4 askerin yaralandığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Belirlenen hedefler derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor" denildi.
Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları yaptığı belirtildi.
Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğin Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.