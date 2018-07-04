Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor
Öncüpınar kapısından ülkelerine giden yaklaşık 16 bin sığınmacı ve dün itibariyle Karkamış Gümrük Kapısı'ndan çıkan 10 bini aşkın sığınmacı Türkiye'ye döndü.
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar ve Gaziantep'teki Karkamış sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.
Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacıdan yaklaşık 16 bini Türkiye'ye döndü.
Dün itibariyle Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye giden ve 26 Haziran'dan itibaren dönüşe geçen sığınmacı sayısı ise 10 bini geçti.
Kaynak: AA