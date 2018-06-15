Suruçta öldürülen milletvekilinin ağabeyi defnedildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi.
Dün Suruç'ta meydana gelen olaylar sırasında yaşamını yitiren, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız defnedildi.
Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından araçla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi.
Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Kaynak: AA