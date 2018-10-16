"Suudi Arabistan, egemenlik haklarımıza açıkça saldırdı"

16 Ekim 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suudi Arabistan hem insan hayatına hem egemenlik haklarımıza açıkça saldırmıştır. Suud, Türk'e karşı İngiliz atı olarak ortaya çıkmıştır. Kutlu coğrafyada emperyalizm kuklası ve maşasıdır. Mısır'da darbe destekçisi, Türkiye'de 15 Temmuz alçaklığının şakşakçısıdır. Suud, Suriye'de PKK'nın 100 milyon dolarlık bağışçısıdır." dedi.

Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomik şartların vatandaşın cebini yaktığını, pazarlardaki fiyat artışı ile doğalgaz ve elektrik faturalarındaki yüksek rakamların dar gelirli vatandaşları borç sarmalına sürüklediğini söyledi.

Yaşanan sıkıntıların ekonomik krizin öncü sarsıntısı olduğunu öne süren Akşener, "Doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır. Teşhisi doğru yapmazsanız sonuç almanız mümkün değildir. 16 yıldır süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Türkiye'nin altına döşedikleri dinamitleri, borç parayla örttüler. Şimdi gerçekleri örten o perdenin açıldığı zamana geldik." diye konuştu.

"Etiket kontrolü ilkel görüntü"

Akşener, yerli ve yabancı sermayeye güven verilmesi gerekirken, enflasyonla mücadele adı altında raflarda etiket kontrolü yapılarak "ilkel bir görüntü" verildiğini savundu.

İktidarın, halkın taleplerine cevap veremediğini ileri süren Meral Akşener, "Emekliye, sabit ücretliye zam yapın, yerli otomobile vergi indirimi yapın, elektrik faturasında TRT payını kaldırın, adaleti tesis edin. Vatandaş devletine yargıya güvensin istiyoruz ama ses yok. Bizi dinlemiyor ama ABD'nin her sözünü dinliyor. Devlet hiçbir zaman kendi milletine bu kadar kayıtsız kalmamıştı." dedi.

Akşener, hükümetin açıkladığı ekonomik program ve enflasyonla mücadele planını eleştirerek, şöyle devam etti:

"İktidar iki ay sürecek yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Elbette dar gelirlinin cebinde kalacak her kuruş bizim için değerlidir. Ancak hükümetin ayak oyunlarına kanacak kadar da saf değiliz. Bu indirimin amacı üreticiyi iki aylık bir indirime zorlayarak yıl sonu enflasyonunu düşük göstermek. Yılbaşında işçiye, memura, emekliye düşük zam yapmak için ucuz bir düzenlemedir bu."

ABD'li rahip Brunson'un serbest bırakılması

ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını eleştiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu papaz ajan, FETÖ'cü, PKK'lı değilse niye içeri attınız? Yok eğer bütün suçları işlediyse niye bıraktınız? 12 Ekim'den önce Amerika'da hazırlıklar yapıldı. Papazı karşılayacak komite bile belirlendi. Duruşma başlamadan uçağı pist başına geldi. FETÖ ile birlikte icat ettiğin gizli tanıklar nasıl oluyor da aynı anda ağız değiştirdi? 'Al papazı, ver papazı' diyordun. Ne aldın? Kimi aldın? FETÖ'nün elebaşını alabildin mi? YPG'nin elindeki MİT mensubu iki evladımızı alabildin mi?"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması

Akşener, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmasına değinerek, Suud yönetiminin Türkiye'ye meydan okuduğunu ve bu meydan okumaya sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Meral Akşener, şu görüşleri savundu:

"AK Parti'nin, Suudi sicili en başından beri bozuk. Otel odalarına ayaklarına giderek, devlet şeref madalyası verdiler. Şimdi de Türkiye'ye haydutça meydan okumasına sessiz kalıyorlar.

Suudi Arabistan, hem insan hayatına hem egemenlik haklarımıza açıkça saldırmıştır. Suud, Türk'e karşı İngiliz atı olarak ortaya çıkmıştır. Kutlu coğrafyada emperyalizm kuklası ve maşasıdır. Mısır'da darbe destekçisi, Türkiye'de 15 Temmuz alçaklığının şakşakçısıdır. Suud, Suriye'de PKK'nın 100 milyon dolarlık bağışçısıdır. Ülkemize yapılan bu küstah saldırı asla karşılıksız bırakılmamalıdır."

CHP'nin İş Bankasındaki hisseleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi değiştirmek için İş Bankası hisselerini gündeme taşıdığını iddia eden Akşener, "Aralarındaki kavgaya biz girmeyelim. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim; Erdoğan'ın derdi ekonomi, millet, değil. Ona ekonomik krizi gündemden düşürecek bir sahte kriz lazım. AK Parti ve CHP'nin birbirlerini döverek büyüttükleri bu oyunların millete bir faydası yok. Bu işlerden sadece AK Parti ve CHP ekmek yiyor. İstiyorlar ki sağlı sollu iki kutup halinde birbirleriyle didişsinler, biz de etraflarında toplanalım." diye konuştu.

Kaynak: AA