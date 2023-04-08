Suudi Arabistan ve İran arasında barış adımları

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Nasır bin Avad Al Ganum başkanlığındaki Suudi Arabistan teknik heyeti, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İki ülke dışişleri bakanlarının 6 Nisan'da anlaşmaya vardığı toplantının devamı niteliğinde olan görüşmede "Suudi Arabistan, İran ve Çin'in ortak üçlü anlaşmasının uygulanması" ele alındı.

Al Ganum, İran Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Başkanı Büyükelçi Mehdi Honerdust'a sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti. Honerdust​​​​​​, ülkesinin Suudi Arabistan ekibinin görevini kolaylaştırmak için tüm kolaylıkları ve desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerin açılması kararı almıştı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

Riyad ve Husiler arasında esir takası

Riyad yönetiminin, Suudi Arabistanlı bir esire karşı Yemen'deki İran destekli Husilerden 13 esiri serbest bıraktığı belirtildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama, Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza tarafından yapıldı.

Murteza, "Daha önce salıverdiğimiz bir Suudi Arabistanlı esire karşılık Riyad yönetiminin serbest bıraktığı 13 tutuklu ve esir bugün Uluslararası Sana Havalimanına ulaştı." ifadesini kullandı.

Murteza, bu adımın, daha önce üzerinde varılan anlaşmanın yürürlüğe konması için başlangıç olması temennisinde bulundu.

Bugün salıverilen Husi esirlerin geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla varılan anlaşmanın bir parçası olduğunu kaydeden Murteza, "gelecek perşembe, anlaşmanın tam olarak hayata geçirilmesi için gereken adımları atmış olacaklarını" dile getirdi.

Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında BM gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir takası görüşmeleri sonucunda taraflar, 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen'deki Husiler 28 Mart'ta, hükümet ile vardıkları esir takası anlaşmasının 10-11 Nisan tarihlerinde 3 aşamada hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Husiler ile vardıkları esir takası anlaşmasının Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) talebi üzerine 11 Nisan'dan 14 Nisan'a ertelendiğini belirtmişti.

Yemen'deki kriz

Yıllardır krizin yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.