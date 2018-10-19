19 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD'nin vereceği kararlara ABD Kongresinin de dahil olacağını söyledi.

Trump, "Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz." dedi.

Pompeo'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden suçlu bulunması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.

Amerikan’ın Sesi Radyosu’na açıklamalarda bulunan Pompeo, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin "Elbette biz bu konuda geniş yelpazedeki potansiyel yanıtlarımızı değerlendireceğiz ancak yapılması gereken önemli şeyin gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA