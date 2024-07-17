Suudi Arabistan'da gözaltına alınan gazeteci Demirbaş bugün Türkiye'ye dönüyor

Suudi Arabistan’da gözaltında tutulan ve Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakılan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş bugün Türkiye'ye dönüyor. Demirbaş'ın bugün önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya geçmesi öngörülüyor.

Ülkeye dönüş yapmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki havalimanında bulunan Demirbaç burada basına yaptığı açıklamada, "Benim bu süreçte arkamda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bana her gün moral veren, tüm ihtiyacımla ilgilenen tüm Türk personeline sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Olaya dair detaylar

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti. U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine getirilmişti.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti. Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde, Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverilmişti.