Suudi Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara büyükelçisinin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.



Kaşıkçı önceki gün İstanbul'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine gitmiş, yakınları bir daha Kaşıkçı'dan haber alınamadığını belirtmişti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün konuyla ilgili açıklamasında ellerindeki bilgiye göre Kaşıkçı'nın hâlâ konsoloslukta olduğunu belirtmişti.



Reuters'a bilgi veren bir yetkili, konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın Ankara'daki büyükelçisinin dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.



Bir Türk kaynak ise "Türkiye ve Suudi Arabistan arasında dünden bu yana Kaşıkçı ile ilgili yaşanan sorunun aşılması için bir temas sürüyor. Dün de zaten Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı ve Kaşıkçı ile ilgili konu ele alındı.



Kaşıkçı ile ilgili iddiaların ortaya çıkması için bir çaba sarf ediliyor. Olumlu bir sonuç çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.