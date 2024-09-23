TABA-AmCham camiasından üzen haber...

1987 yılında kurulan TABA-AmCham Türk Amerikan İş Adamları Derneği, kurulduğu günden bu güne Türkiye-Amerika ticari ilişkileri arasında köprü niteliği taşıyor. Başarılarıyla ve organizasyonlarıya sık sık adından söz ettiren dernek, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi.

Eşi İlknur Sanlı'yı kaybeden dernek başkanı Sayın Süleyman Ecevit Sanlı'ya, TABA-AmCham ailesine ve İlknur Sanlı'nın tüm sevenlerine Dünya Gazetesi olarak baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

Cenaze detayları gün içerisinde belli olacak.