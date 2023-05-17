Tahıl Koridoru Antlaşması 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır araları:

Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Oldukça zengin bir atmosferde geçen seçimlerin hamdolsun başarıyla tamamladık.

Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs’ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.

Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87’yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52,6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49,5’te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018’i fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İlk turda aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir.

Biz sosyal medyayı çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde bu mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş.

İkinci tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız. Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'da şoför esnafı, Cuma günü hemşehri dernekleri ile bir araya geleceğiz. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz.

Salı günü deprem bölgesinde iki şehri ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları görecek, herhangi eksik varsa gereken talimatı vereceğiz. Bu vatandaşlarımıza ne söz verdiysek hepsini harfiyen ve belirttiğimiz sürede yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye’nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna’nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler’in kolaylaştırıcılığı sayesinde, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşma, çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.