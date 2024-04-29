Tahir Elçi davasında sanıklara beraat talebi

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Tahir Elçi'nin davasındaki gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Eren, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sekiz yıldır süren davada sanıkların tümü için beraat istediğini kaydetti.

Eren şunları yazdı: "Onlarca kamera önünde katledilen baro başkanımız avukat Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların beraati yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır."

Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda D.Bakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraati yönünde mütalaa verdi.



O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır . — Nahit Eren (@av_nahiteren) April 29, 2024

Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaparken vurularak hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada üç polis 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla yargılanıyor. Bir sonraki duruşma 10 Haziran'da görülecek.