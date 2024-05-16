Tahir Han satışa çıktı

Hayati ARIGAN

Tütün tüccarı Kavalalı Tahir İsmail Bey tarafından 1935’te yaptırılan İstanbul Karaköy’de Galataport’un karşısında bulunan Tahir Han açık artırmayla satışa çıktı. 230 milyon TL muhammen değer biçilen ikinci grup kültür varlığı olan Tahir Han, hissedarlarının ortaklığın giderilmesi davası sonucunda satışa çıkarıldı.

Kavala'nın dedesi

Tahir Han, 1935'te tütün tüccarı Kavalalı Tahir İsmail Bey tarafından yaptırıldı. Tahir İsmail Bey, bugün Yunanistan sınırları içinde yer alan Kavala’dan Darıca’ya göç etti. Ticaretle uğraşan Tahir İsmail Bey, Türkiye’nin formel eğitim görmüş ilk Türk mimarı Vedat Tek’in imzasını taşıyan Tahir Han’ı 1935’te inşa ettirdi. Tahir İsmail Bey, 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala’nın dedesi.

Hissedarlar dava açtı

Tahir Han’ın hissedarlarından çoğunluk hissenin sahibi olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ömer Faruk Çelik, 2019’da İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ortaklığın satış sureti ile giderilmesi davası açtı. Mahkeme 15 Aralık 2020’de kararını vererek Tahir Han’ın satışına karar verdi.

Korunması gerekli taşınmaz ve II. Grup Kültür varlığı olan eski Tahir Han İstanbul’un Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi’nde, Galataport’un karşısında bulunuyor. 606 metrekare yüzölçümlü, kâgir Tahir Han hazır zemin, asma ve teras kat olmak üzere 7 kattan oluşuyor. 1935 yılında yapılan 2. grup eski eser özelliği olan tarihi yapının tüm katları ticari amaçlı yapı olarak düşünülerek inşa edilmiş. Uzun süreler ticari amaçlı olarak kullanılan Tahir Han, son zamanlarda tüm kiracılar tarafından boşaltılmış. Binanın dış cephesi sıva üzeri boyalı, merdivenleri ve kat hollerinin mozaik kaplı, asansörü kullanım dışı, döküm kaloriferli, kömürlü ısıtma sistemi bulunuyor.

Binanın üçüncü normal katında itibaren özellikle 4, 5 ve çatı katının geniş görünüş açısında Boğaz manzarasına sahip. Terası 110 metrekare.

İş merkezlerinin ortasında Tahir Han, Karaköy sahiline, Galata Kulesi’ne ve Eminönü Meydanı’na yürüme mesafesinde. Tüm binanın çok bakımsız kaldığı, binanın çok geniş çaplı bakım onarıma ihtiyacı bulunduğu bilirkişi raporunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından söz konusu taşınmaza ilişkin; II. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği ve II. Dönem restitüsyon projesinin uygun olduğu belirtildi. 3 bin 200 metrekare kullanım alanı olan Tahir Han, tapu kaydındaki gibi olup, taşınmaz tüm şerh, beyan, hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale ediliyor.

Birinci artırma başlangıç bedeli 115 milyon 30 bin lira

Tahir Han, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri satış memurluğunca açık artırma ile satışa çıktı. Birinci artırma 15-22 Mayıs’ta 115 milyon 30 bin TL ihale başlangıç bedeli ile yapılacak. Alıcı çıkmazsa ikinci arttırma 17-24 Haziran’da yapılacak. Tahir Han’ı almak için açık artırmaya girecekler 23 milyon TL teminat yatırmak zorunda. Birinci ve ikinci artırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda yapılacak. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek teklifler, malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üzerinden başlatılıyor. İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmiyor. Yüzde 20 KDV, damga vergisi, tapu harcının yarısı ve teslim masrafları alıcıya ait. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödeniyor.