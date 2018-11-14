Taksicilere eğitim şartı geliyor

14 Kasım 2018

Geçen hafta Tayland uyruklu kadın turist Niorn S.'nin, Şişli'de bindiği takside uğradığı taciz ve dolandırıcılık olayı, taksicileri yeniden gündeme getirdi.

Tarihi yarımada ve Taksim çevresinde özellikle yabancı turistlere yönelik uzun şehir turu yaptırma, fiyat pazarlığına girme, banknot benzerliğinden dolayı 5 lira yerine 50 lira almak gibi olumsuz davranışlar sergileyen bazı taksiciler, İstanbul'da 50 bin kişinin çalıştığı bu meslek grubunu da zan altında bırakıyor.

Bu nedenle taksicilik mesleğinin standardını yükseltmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, "Taksi Eğitim Projesi" için kolları sıvadı.

Yakın zamanda hayata geçirilecek eğitimler sonunda düzenlenecek sınavı başarıyla tamamlayan şoförlere, ilgili kurumlar tarafından sertifika verilecek.

İstanbul'da 50 bin taksiciyi ilgilendiren eğitimlere katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek.

"Bizim mesleğimize zarar veren 200-300 kişiden biri"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber ile alakalı açtıkları davanın günlerine yakın gerçekleşmesi nedeniyle Şişli'deki olayın bir komplo olduğunu iddia etti.

İstanbul'da 17 bin taksinin bulunduğunu ifade eden Aksu, "Nasıl oluyorsa o turist ve o taksici ikinci kez denk geliyor. Çok imkansız. Turist yeri geldiği zaman Türkçe, yeri geldiği zaman İngilizce konuşuyor. Turist bir eliyle kayıt yapıyor, bir eline şoför sarkıntılık yapıyor. Böyle bir dünya yok. Onun zaten komplo olduğu ortada. Bu komplo olsa bile bunu affetmeyeceğiz." dedi.

Söz konusu olayla ilgili taksinin trafikten men edildiğini anlatan Aksu, ayrıca şoförün adli sorgusundan sonra tutuklandığını hatırlattı.

Taksici Birol T'nin normalde taksicilik yapan biri olmadığını ve aranan bir kişi olduğunu aktaran Aksu, "Büyükşehir belediyesi kayıtlarında, taksicilik yapmak için belge almış bir şoför yok. Bu, bizim mesleğimize zarar veren 200-300 kişiden biri. Biz böyle bir olayı yapan ister şoför ister araç sahibi olsun tasvip etmiyoruz. İçişleri Bakanlığımız bir genelge yayımladı, bu tarz uygunsuz şeyleri yapanları trafikten men ediyoruz, çok yüksek miktarda cezalar yazılıyor. Bu suçu yapan kişi kim olursa olsun hemen Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakkında da idari işlem başlatıyoruz." diye konuştu.

"Sertifikası olmayan şoförlük yapamayacak"

Aksu, Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle İstanbul'da turizmin çok canlı olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasının kendilerini üzdüğünü ve kabullenemeyeceklerini söyledi.

Başkan Aksu, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa bir eğitim başlatacaklarını ve taksi şoförlerine eğitim verileceğini belirterek, "Sertifikası olmayan kişiler şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak." dedi.

İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksinin hizmet verdiğini ve 50 bin kişinin bu taksilerde çalıştığını belirten Aksu, turistin doğrudan kendilerini aramadığını ama İstanbul halkında da "Yakına gitmedi", "Bozuk para üstü vermedi", "Sigara içti", "Arabası kirliydi" gibi şikayetler aldıklarını anlattı.

Eyüp Aksu, sigorta, ehliyet, e-devletten barkotlu 5 yıllık sürücü ceza puanını gösteren belge, psikoteknik, sağlık raporu ve adli sicil kaydı kriterlerini sağlamayanın şoförlük yapamayacağını sözlerine ekledi.

"Bu iş mafyalaşmış"

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu, turistlerin yaşadığı sorunlarla ilgili pek çok şikayetin kendilerine yansıdığını, 25 yıllık profesyonel turist rehberi olarak da bu sorunları yakından bildiğini söyledi.

Türkiye'nin adına leke sürecek işler yapan insanların olduğunu ifade eden Eğinlioğlu, "Bu insanların büyük ölçüde baskı altında tutulması lazım. Özellikle Sultanahmet, Taksim ve çevresinde bu işi mafyatik bir şekilde yapan taksiciler var. Bunu herkes biliyor. Valilik ve emniyet bu işin üzerine de gidiyor. Böyle bir olay olduğunda turizm polisi hemen olaya müdahale ediyor. Söz konusu taksiciler gittikten 5 dakika sonra yenisi geliyor. Çok güzel organizasyon yapıyorlar. Bir, iki adamları olay yerinde duruyor. Polis gittikten sonra haber veriyorlar ve yeni taksiciler geliyor." dedi.

Söz konunu taksicilerin araca yerli müşteri almadığını anlatan Eğinlioğlu, "Beni dahi bindirmediler. İtalyan misafirlerimle taksiye bindim. Onlarla İtalyanca konuştuğum için önce beni yabancı sandı. Sonra taksiciye 'Taksim'e gideceğiz.' dedim. Bunun üzerine taksici arabayı durdurdu ve 'Sözüm var, ağabeyimi alacağım. Siz burada inin.' dedi. Ben de 'Türkçe konuşunca mı rahatsız oldun? Bu adamlara İstanbul'da tur mu attıracaktın?' dedim. Taksici 'Kusura bakma, şurada başka taksi var, ona bin.' dedi. Sonuçta yerli dahi binemiyor." diye konuştu.

Eğinlioğlu, söz konusu taksicilere Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesildiğini, bir cezada 120 lira ödediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu adam günde 2-3 bin lira para kazanıyor. 120 lira onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla cezaların caydırıcı olması lazım. Bu işten rant yiyen geniş bir kesim var. Bu iş mafyalaşmış. Devletle bile dalga geçer hale gelmişler.

Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor."

Cezaların artırılmasının yanı sıra turistik yerlere legal taksi durakları konularak seyahatin sağlanabileceğini belirten Eğinlioğlu, taksi sahiplerine de yüksek miktarda kesilecek cezaların caydırıcı olabileceğini, denetimlerin de düzenli olarak yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

9 bin 876 taksiye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ticari taksilere yönelik denetimleri sonucunda 2018 yılında 9 bin 876 ticari taksiye ceza kesildi.

Yapılan denetimlerde kesilen cezalar şöyle:

TRAFİK KURAL İHLALİNİN KONUSU CEZA MADDESİ CEZA SAYISI TAŞIT YOLU ÜZERİNDE PARK ETMENİN YASAKLANDIĞI YERLERE PARK ETMEK 61 2.590 MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMAK 34 1.686 TRAFİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DİĞER KURAL, YASAK VE ZORUNLULUKLARA UYMAMAK 47/D 1.235 SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMAK 73 979 EMNİYET KEMERİ KULLANMAMAK 78/1-A 727 KIRMIZI IŞIK KURALINA UYMAMAK 47/1-B 604 SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDIĞI HALDE ARAÇ KULLANMAK 36/3-B 394 DURAKLAMA İHLALLERİ 60 611 SÜRÜCÜ BELGESİNİ YANINDA BULUNDURMAMAK 44/1-B 214 ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME KURALLARINA UYMAMAK 56/1-A 155 SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMAK 91 132 SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMAK 36/3-A 117 MODİFİYELİ ARAÇ KULLANMAK 30/1-A 72 GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLERDE ÖNÜNDEKİ ARACI GEÇMEK 54/1-B 38 SESLİ VE IŞIKLI DONANIMLAR İLE REKLAM, LOGO, YAZI, SEMBOL, YAZI, BAYRAK VE RESİM VB. TAKMAK 26/2. 29 TESCİL PLAKASINI FARKLI YERE TAKMAK 23/2-B 26 KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMAK 65/A 24 ARAÇTA BULUNDURULMASI GEREKEN GEREÇLERİ BULUNDURMAMAK 31/1-A 19 ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK 48/5. 21 HIZ SINIRLARINI %30'DAN FAZLA AŞMAK 51/2-B 13 DİĞER MADDELER 190 GENEL TOPLAM 9.876

Kaynak: AA