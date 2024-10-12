Taksim'de bıçaklanan polis taburcu edildi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde maskeli bir saldırgan tarafından bıçakla boynundan yaralanan polis memuru hastaneden taburcu edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir saldırgan tarafından bıçakla boynundan yaralanan polis memuru hastaneden taburcu edildi.
Taksim'deki Tünel meydanında O.I. adlı şüphelinin arkadan saldırması sonucu boynundan bıçakla yaralanan polis memurunun Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen polis taburcu edildi.
Ne olmuştu?
Taksim'deki Tünel meydanında görevli polis memuruna arkadan yaklaşan O.I, bıçaklı saldırıda bulunarak kaçmıştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılmış, kaçan şüpheli Kasımpaşa'daki bir parkta yakalanmıştı.