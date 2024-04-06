Taksim'de İsrail protestosuna müdahale sonrası iki polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, bugün saat 15:30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'in protesto edildiğini ifade etti.

Yerlikaya, protesto gösterisi bittikten sonra göstericilerin dağıldığını ancak bir grubun uyarılara rağmen dağılmadığını, 'devlet büyüklerine hakaret ederek' güvenlik güçlerine mukavemette bulunduğunu kaydetti.

Bakan, olayda 43 kişiden 38'inin kimlik kontrolü sonrası serbest bırakıldığını, beşine ise ifadesinin ardından adli işlem yapıldığını aktardı.

Yerlikaya şu bilgiyi verdi: "Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."