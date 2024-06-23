Taksim'e girişler kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İstiklal Caddesi’nde bulunan otellerde konaklayan turistlerin bavullarıyla bariyerler arasından çıkmaya çalışması dikkat çekti. Güvenlik tedbirleri kapsamında saat 10.00 itibarıyla Yenikapı - Hacıosman Metrosu'nun Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküleri kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.