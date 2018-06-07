Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

07 Haziran 2018

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Noterler Birliği'nde gerçekleştirilen "Türkiye Noterler Birliği 47. Olağan Kongresi"ne katıldı.

Kongrede konuşan Gül, gayrimenkul satış ve tescil işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Gayrimenkul satış ve tescil işlemleri yönünden de tapu işlemlerinin, devir işlemlerinin noterlerimiz tarafından yapılması hususunu Bakanlar Kurulunda da arz ettik, bu konuda sunum yaptık" ifadelerini kullanan Gül, "Başbakanımız, Bakanlar Kurulumuz tarafından da prensipte uygun görüldü. İnşallah seçimlerden sonra da ilgili Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile oturarak bunun teknik ayrıntılarını Türkiye Noterler Birliği ile çalışacağız ve bu konudaki yetkilerimizi de noterlerimize devretmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA