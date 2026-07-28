Tarih belli oldu: Bir ülkeden daha Türk vatandaşlarına vize kararı

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Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci kapsamında vize politikasını AB mevzuatıyla uyumlu hale getiren düzenlemeyi kabul etti. Karadağ Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 23 Temmuz'da onaylanan düzenleme 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla birlikte Türkiye, Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları Karadağ'a girişte vize almak zorunda olacak.

Vizesiz giriş 31 Ekim'e kadar sürecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın mevcut uygulamasına göre umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, Karadağ'a her 180 günlük dönemde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla 30 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Yeni düzenleme kapsamında bu uygulama 31 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. 1 Kasım 2026'dan itibaren ise Türk vatandaşlarının Karadağ'a seyahatlerinde vize almaları gerekecek.

Başvurular VFS Global üzerinden de yapılabilecek

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize başvurularının yalnızca diplomatik temsilciliklerden değil, VFS Global başvuru merkezleri aracılığıyla da kabul edileceğini duyurdu. Türkiye'deki VFS Global ofisleri de Karadağ vizesi başvurularını alacak.

AB üyelik sürecinde kritik adım

Karadağ hükümeti, düzenlemenin AB üyelik müzakerelerinde "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı 24'üncü faslın kapanış kriterlerinden birinin yerine getirilmesini sağladığını açıkladı.