Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hastalığı belli oldu

Geçen günlerde kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Prof. Dr. İlber Ortaylı, haberleri yalanlamıştı.

Sağlık durumuna ilişkin bizzat açıklama yapan Prof. Dr. Ortaylı, yaşadığı rahatsızlığın geçmiş sıkıntılarına benzemediğini belirterek hastalığının ağır geçtiğini ifade etti.

Bir süre izole yaşam

Nevi şahsına münhasır üslubuyla Türkiye’nin en sevilen tarihçilerinden biri olan İlber Hoca, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor.”

Hekimin dinlenmemi emrediyor!

İptal etmek zorunda kaldığı etkinliklerden bahseden Prof. Dr. Ortaylı mesajında, “Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta 'emrediyor'. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım" ifadelerine yerdi.

İlber Hoca İç Hastalıkları / Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kanbay'a da teşekkürlerini iletti: "Onların özverili çabalarıyla bu krizi atlattım ve tedavime hâlâ onların yakın takibiyle devam ediyorum."

Prof. Dr. Ortaylı'nın Prof. Dr. Mehmet Kanbay ve ekibine teşekkürü hastalığının böbrek sağlığıyla ilgili olduğunu düşündürdü.