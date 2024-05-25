Tarihin en büyük hazinesi için harekete geçtiler: 18 milyar dolarlık...

Kolombiya, 300 yıldan fazla bir süre önce Karayipler'de batan ve milyarlarca dolar değerinde eser içerdiğine inanılan bir İspanyol savaş gemisini keşfetmek için su altı keşif gezisinin ilk aşamasını başlattı. NTV'nin haberine göre, Kolombiya hükümeti tarafından 2015 yılında liman kenti Cartegena açıklarındaki sularda keşfedilen San Jose'ye "batıkların kutsal kasesi" adı veriliyor.

İspanyol filosunun amiral gemisi ve en büyük kalyonu olan 62 silahlı, üç direkli geminin, Peru'nun Potosi madenlerinden altın, gümüş, zümrüt ve diğer değerli malları taşıdığına inanılıyor.

600 kişilik mürettebatla battı

Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi.

İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi 600 kişilik mürettebatı ve değerli hazielerle birlikte battı.

Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor.

Gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (ICANH), keşif gezisinin ilk aşamasının "müdahaleci olmayan" uzaktan sensörler kullanarak gemiyi fotoğraflamaya odaklanacağını belirtti.

Açıklamaya göre ilk keşif gezisi sonraki keşiflerin yolunu açabilir ve gemi enkazındaki arkeolojik materyallerin kurtarılmasını sağlayabilir.

Kaydedilen görüntüler daha sonra deniz yatağındaki arkeolojik keşiflerin bir envanterini oluşturmak için kullanılacak.

Yasal anlaşmazlık

San Jose hazinelerinin kime ait olduğu konusunda hala pek çok tartışma yaşanıyor.

İspanya, 2001 UNESCO sözleşmesi ile geminin egemen dokunulmazlığa sahip olduğu savını öne sürerek hazinenin iadesini talep ediyor. Kolombiya ise geminin kendi topraklarında keşfedildiğini vurgulayarak, San Jose'nin devlete ait olduğunu savunuyor.