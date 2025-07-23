Tarım makineleri, ateş yakmak, ihmal… Orman yangınlarının sebepleri belli oldu: 4 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Yerlikaya, bu dönemde çıkan 61 orman yangınına ilişkin jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 23 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Orman yangınlarının başlıca nedenleri ne?

Yangınların büyük bölümünün ihmal sonucu çıktığı tespit edildi. Biçerdöver, balya makinelerinden sıçrayan kıvılcımlar, ve dikkatsizce yakılan ateşler ve orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

İşte 4-22 Temmuz arasında tespit edilen bazı orman yangınları ve sonuçları:

• Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesi: 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesi: 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz'da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

• Balıkesir-Dursunbey Kurtlar Mahallesi: 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Uşak-Banaz Kızılhisar Köyü: 8 Temmuz'da başlayıp 9 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Uşak-Merkez Derbent Köyü: 9 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyü: 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyü: 11 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyü: 12 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyü: 13 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesi: 13 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesi: 14 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Kütahya-Gediz Üzümlü Köyü: 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Bolu-Mudurnu Deliceler Köyü: 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesi: 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Manisa Saruhanlı Apak Mahallesi: 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

• Bilecik Merkez Kurt Köyü: 20 Temmuz'da başlayıp 21 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.