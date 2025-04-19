Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tek tek açıkladı: İşte zirai dondan en çok etkilenen ürünler!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ilde etkili olan ve meyve üretimini ciddi oranda etkileyen zirai donla ilgili açıklamalarda bulundu. Giresun’un Sıvacı köyünde fındık bahçelerinde incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, yaşanan soğuk hava dalgasının ülke genelinde çok yıllık meyve türlerini vurduğunu belirtti.

Zirai dondan en çok etkilenen ürünler belli oldu!

Bakan Yumaklı, yaşanan zirai don felaketinden etkilenen ürünleri açıkladı.

Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık olmak üzere toplam 16 meyve türünün zarar gördüğünü söyleyen Yumaklı bu zararların, Türkiye'nin genel gıda arz güvenliğini tehlikeye sokmadığının altını çizdi.

"Zarar gören üretici, TARSİM sigortası ile ödeme alacak"

Zarar gören üreticilerin zararlarının nasıl karşılanacağına da değinen Yumaklı, “TARSİM sigortası yaptırmış olanlar poliçe kapsamı dahilinde ödeme alacak. Sigortasız ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler ise yapılan masraf oranında desteklenecek. Örneğin bin liralık harcaması olan ve yüzde 100 zarar gören üretici, bin lira ödeme alacak. Zarar yüzde 50 ise ödeme 500 lira olacak” şeklinde konuştu.

TARSİM sigortasının önemini vurgulayan Yumaklı, bu konuda bazı söylentilerin üreticileri yanlış yönlendirdiğine dikkat çekerek, “Poliçe konusunda lütfen sadece bizim ekiplerimize kulak verin. Dedikodulara göre hareket etmeyin” dedi.

Yumaklı ayrıca tarım ekipmanları alımında devletin yarı yarıya destek verdiğini, bu ekipmanları kullanan üreticilere sigorta poliçelerinde yüzde 25 ila yüzde 35 arasında indirim uygulandığını da hatırlattı.

Zirai donun sadece meyve türlerini etkilediğini, stratejik öneme sahip buğday, arpa, baklagiller ve yağlı tohumlarda herhangi bir zarar olmadığını vurgulayan Yumaklı, “Ülkemizin gıda arz güvenliğinde bir tehdit bulunmamaktadır. Bu konuda kaos yaratmaya çalışan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.