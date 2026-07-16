Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu? Kadro ve branş dağılımı nedir?

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurusu sonrası vatandaşlar ayrıntıları merak etmeye başladı. Peş peşe gelen soru "Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor. Öte yandan kadro ve branş dağılımı da sorgulanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı personel alım duyurusunu yayımladı fakat başvuru tarihini henüz belirtmedi. Birkaç gün içinde ilanın yayımlanması bekleniyor.

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Kadro ve branş dağılımı şöyle:

645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager.