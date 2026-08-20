Tarım ve Orman Bakanlığı sonuçları açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvurular 27.07.2026-09.08.2026 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar sonuçları heyecanla beklerken beklenen açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı 19 Ağustos'ta yaptığı duyuru ile sonuçların ilan edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada "Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre 27.07.2026-09.08.2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başvuruları alınan adayların yerleştirme sonuçları 19.08.2026 tarihinde Kariyer Kapısı üzerinden ( https://kariyerkapisi.gov.tr) açıklanmıştır" denildi.

Kariyer Kapısı tarafından yerleştirmesi yapılanların aşağıda yer alan belgeleri tabloda her unvanın karşısında belirtilen tarihler arasında (mesai saatleri içerisinde) Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161 Çankaya/ANKARA adresinde elden teslim etmeleri gerekmekte... Posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

İstenile evraklar:

Tarihli ve imzalı Beyan formu (Örnek için tıklayınız)

Sağlık durumu beyan dilekçesi (Örnek için tıklayınız)

Ulusal Elektronik Tebligat Adresi (UETS) (PTT işlem merkezlerinden temin edilebilir)

Bir adet vesikalık fotoğraf

Kimlik Fotokopisi

KPSS sonuç belgesi (Barkodlu olarak e-Devlet üzerinden alınacaktır)

Kariyer Kapısından alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin sureti veya E-Devlet'ten alınan kare kodlu belge

Tarihli ve imzalı Mal Beyannamesi (Önlü ve Arkalı olarak çıktı alınız) (Örnek için tıklayınız)

Kamu kurum ve kuruluşlarında son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak görev yapmış veya halen görev yapmakta olanların çalışma belgesi (Çalıştığı Kurumdan alınacak)

Adli sicil belgesi

Evrak teslim tutanağı (Örnek için tıklayınız) (Bu belge doldurulmadan getirilecek olup, evrak teslim anında teslim alan görevli tarafından doldurulacaktır.)

Ayrıca;

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atananlar için;

-İlanın son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka fotokopisi​

Destek Personeli (Şoför) olarak atananlar için;

-B sınıfı sürücü belgesinin ön ve arka yüzünün fotokopisi

NOT: 1, 2 ve 9 uncu maddelerde belirtilen evraklar www.tarimorman.gov.tr adresinden temin edilerek doldurulup imzalanacaktır. Belge tesliminde diploma, özel güvenlik kimlik kartı ve ehliyetin ön ve arka yüzünün fotokopileri istenilmekte olup, asıllarının teslim edilmemesi önemle rica olunur.

NOT: Son 1 yıl içerisinde aynı unvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yatırım finansman programı kapsamında çalışanların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birine sahip olmayanlar ile gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.