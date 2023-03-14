Tarıma dayalı OSB teklifi Meclis’te

Haftalık çalışmasına bugün başlayan Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak. Düzenlemeyle Adana-Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. OSB'de sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

Kıyılara yeraltı otoparkı

Teklife göre, kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılabilecek. Kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması için dolgu alanında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yeraltı otoparkı yapımına imkân sağlanacak.

Yine teklife göre, 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak. 5 bin gross tondan büyük gemilerin evsel atıksular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak. Bu arada Genel Kurul’da Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.