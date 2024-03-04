“Tarımda GES projelerini destekleyeceğiz”

Derya ÖZGÜR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2. dönem projeleri lansman toplantısında, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna duyurdu.

Konuşmasında, ‘Tarımsal İnovasyon Merkezi’ kuracaklarını müjdeleyen Seçer, “Tarım önemli. Özellikle elektrik faturaları tarımda sulama kooperatiflerinin baş belasıdır. Kooperatiflerin tarımsal Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine destek vereceğiz.

Nasıl fide-fidanda, sulama borusunda, alet ekipmanda ve hayvancılıkta destek veriyorsak burada da destek vereceğiz” dedi. Köylerde kuracakları ‘Köyümüz Atölye Projesi’ne değinen Seçer, insanları doğdukları yerde doyurmanın ve yerinde kalkınmanın önemine vurgu yaparak, “Köyünüzde lavanta üretimi var, bu nasıl raf ürününe dönüştürülebilir? Lavantayı ürettik, lavanta olarak satarsak başka, katma değer katarsak başka… Bunları öğreteceğiz. Gerekiyorsa coğrafi işaret alınacak, paketlemesi, pazarlaması, bütün aşamaları öğrenilecek.

Tarımda yaptıklarımız, sürdürülebilir, netice alınabilir ve ekonomiye katkı sunan projeler” diye konuştu. Seçer, gelecek dönemde de kalkınmacı, sosyal ve yenilikçi belediyecilik anlayışını sürdürerek hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Vahap Seçer, belediye hizmetlerinde Mersin’in ekonomik kalkınmasını, sosyal gelişimini ve modern bir kent olmasını hedeflediklerini ve Türkiye’de örnek gösterilen bir belediyecilik uygulaması ortaya koyduklarını ifade etti. Seçer, birinci dönem proje ve hizmetlerini hatırlattığı konuşmasında, “Zorlu bir 5 yılı geride bıraktık.

2 yıla yakın süren bir pandemi dönemi, Kahramanmaraş merkezli depremler ve ekonomik kriz zorlukların temel nedenleriydi. Pandemi döneminden sonra ekonomik krize ve dövizdeki hızlı yükselişe rağmen tüm yatırımlarımızı hızlandırdık” sözlerine yer verdi. Sanayi, tarım, turizm, lojistik ve ticarette tüm sektörlere destekler verdiklerini söyleyen Seçer, “Mersin’in 1/5000 binlik imar planlarını bitirdik.

Sanayi bölgelerinin kurulumuna ve turizm yatırımlarına destekler verdik. Belediyemize ait Deniz Kızı AŞ. kanalı ile belediye yatırımlarına öncelik vererek, sahili ranta kapattık, halka açtık. Her sektörde, sektörlerin aktörleri ile konuşarak onların fikirlerini alıp gerekli noktalarda iş birlikleri yaparak, belediye hizmetlerini gerçekleştirdik. İnovatif, vizyoner ve yenilikçi bir anlayış getirdik” dedi.

“Mersin metro yapımını tamamlayacağız”

Metro projesinin süreci ile ilgili konuşan Seçer, projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmasını sağladıklarını söyledi. Metro için; “Sözümüzdür. Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek” diyen Seçer, finansman arayışında olumlu gelişmeler olduğunu söyleyerek, çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı.

Mersin’in artan nüfusuna dikkat çeken Başkan Seçer, geliri düşük yurttaşlar için hayata geçirecekleri Sosyal Konut Projesi’nin Türkiye’ye model olabilecek bir proje olduğunu sözlerine ekleyerek, “Birinci amacımız bu konutları yurttaşlarımıza kiraya vermek. İkinci amacımız gelişmelere göre ucuz konutlar yapıp, uygun fiyatlar ve şartlarda yurttaşlarımıza vermek” diye belirtti.

“Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü kuracağız”

Mersin’in deprem bölgesinde olmadığını ancak dolaylı da olsa depremden etkilenen bir kent olduğunu ifade eden Seçer, 11 kentte meydana gelen deprem sonrasında vatandaşların Mersin’e sığındığını hatırlattı. Mersin’in; tsunami, orman yangını ve kuvvetli yağışlarda da sel yaşanma riski yüksek bir yer kent olduğundan bahseden Seçer, “Depremden sonra Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurduk.

Daha önce de İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nı kurmuştuk. Deprem bizim için, tüm Türkiye için olduğu gibi önemli bir ders niteliğindeydi. Bu 2 daire ve diğer dairelerin katkılarıyla bu süreci başlattık” dedi. Büyükşehir olarak ‘Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü’ kuracaklarını duyuran Seçer, “İkinci 5 yıllık dönemde de ciddiyetle üzerinde duracağımız çalışmalardan bir tanesi bu olacak. Mersin’i depreme ve afetlere dayanıklılığı konusunda hazır hale getireceğiz” dedi.