Tarımda kayıp, çiftçide endişe! Çiftçinin kabusu oldu: Kiraz, erik ve dut ağaçlarını sardı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alan Boğazköy, Bayramdere ve Kurşunlu mahallelerinde kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) istilası çiftçileri zor durumda bıraktı. Özellikle kiraz, erik ve dut gibi meyve ağaçlarında büyük zararlar meydana geldiği, bazı bahçelerde ürün kalmadığı belirtildi.

Zararlılar, geçen yıl sonbaharda mahalleleri istila etti. Kış aylarında saklanan kokarcala, ilkbaharın gelmesiyle yeniden ortaya çıktı. Bulundukları ortama kolayca uyum sağlayan ve kamufle olan böcekler, hızla çoğalarak meyve ağaçlarını sardı.

"Kiraz ve erik neredeyse hiç kalmadı"

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, köylülerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediyeye başvurmasına rağmen somut bir adım atılmadığını söyledi. Kuş, “Geçen yıldan bu yana görülüyor. İlkbaharda mücadele edileceğini söylediler ama başlamadı. Böceklerle baş başa kaldık. Kiraz, erik ve dutlara ciddi zarar verdiler. Önce zirai don, ardından bu zararlılar bizi vurdu” dedi.

"İlaç yetmiyor, böcekler her yeri sarıyor"

Köy halkının kendi imkânlarıyla ilaçlama yapmaya çalıştığını belirten Kuş, “İlçe tarımdan ilaç aldık, odunluk ve kömürlükleri ilaçladık. Ancak sayıları çok fazla, her gün yeniden çıkıyorlar. Yok etmek neredeyse imkânsız. Üremeleri aşırı hızlı” diye konuştu.

Sebzeler de tehlikede

Muhtar Kuş, kokarcaların sadece meyvelere değil, sebzelere de zarar verdiğini söyledi. “Meyvelerin suyunu emerek içini çürütüyorlar. Gerçekten kabus gibiler. Biyolojik mücadele yapılacağı söylendi ama nasıl olacak bilmiyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre, kahverengi kokarca istilacı, çok yönlü beslenen ve tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açan bir zararlı. Türkiye’de ilk kez 2017 yılında görülen böcek, özellikle fındık, elma, armut, şeftali, ceviz ve mısır gibi stratejik ürünlere zarar veriyor. Ayrıca kış aylarında ev, depo gibi alanlara girerek fiziki rahatsızlık da oluşturuyor.

Çiftçiler, “böcek hapishanesi” olarak bilinen özel tuzaklar ve biyolojik mücadele yöntemleri için destek bekliyor. Muhtar Kuş, “Acil önlem ve çözüm bekliyoruz. Bahçelerimizi, ağaçlarımızı bu zararlıya kaptırmak istemiyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.