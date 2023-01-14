Tarımsal ve doğal arazilere yok olma tehlikesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, İstanbul'da betonlaşmanın geldiği boyutla ilgili çarpıcı verileri paylaştı.

Buğra Gökçe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bütün dünyada iklim kriziyle doğal alanların ve tarımsal arazilerin korunması gündemdeyken, ne yazık ki İstanbul'da tam 172 bin 880 futbol sahası büyüklüğünde doğal ve tarımsal arazimiz yok olma tehdidiyle karşı karşıya" uyarısında bulundu.

Gökçe, "Önemli bir rapordan bazı verileri paylaşmak istiyorum" diyerek şu bilgilere yer verdi:

"İBB İmar ve Şehircilik Dairemiz tarafından yürütülen çalışmalara göre İstanbul'da ruhsat izni verilen Madencilik sahaları nedeniyle 76.370 hektar orman alanı 9.784 hektar tarım alanı tehdit altında.

Kuzey Ormanları'nın yüzde 32'si maden sahası olarak yok olabilir. İstanbul'da alınan yapılaşma kararları ile 2 milyon ağaçlık alan 15.960 hektar tarım alanı betonlaşarak yok olabilir.

Tarım alanları tehdit altında

HES ve baraj projeleri ise 3.5 milyon ağaçlık orman varlığı ile 2.072 hektar tarım alanını tehdit ediyor.

Kanal İstanbul projesi ile 15 bin 577 hektar tarım ve orman alanı kaybolacak.

Toplamda İstanbul yüzölçümünün dörtte biri bu şekilde tehdit altında.

Bu çağda kalkınmanın ölçütü şehri betondan bir tabuta gömmek, doğal alanları yok etmek değil, doğal ve tarımsal alanları koruyarak sürdürülebilir büyümektir. Bu projeler 16 milyonun sağlığını ve geleceğini tehdit ediyor. Biz bu tehdide karşı yeşili ve doğayı koruyacağız."