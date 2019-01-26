TARSİM, Antalya'da hasar tespit çalışmasına başladı

26 Ocak 2019

Tarım Sigortaları Havuz İşletme AŞ (TARSİM), Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortumların neden olduğu zararı belirlemek üzere 60 eksperle çalışmalara başladı.

Geçen yıl yaşanan afette Antalya'ya ödenen rakamın 25 milyon lira civarında olduğunu hatırlatan TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, bu yıl üreticilere bunun çok daha üzerinde bir hasar ödemesi yapılacağını söyledi.

Satoğlu, "60 kişilik eksper grubumuz sahada hasar tespitlerini yapıyorlar. Tahminimize göre pazar gününe kadar bu tespitler tamamlanacak ve planlamamıza göre hasarları önümüzdeki hafta içerisinde üreticilerimize ödemiş olacağız" diye konuştu.

Önceki günden itibaren TARSİM'e 500 civarında sera, 400 civarında da açık alanda hasar ihbarı geldiği bilgisini veren Satoğlu, bu sayının toplamda 1500'e kadar çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Öte yandan, geçen yıl Antalya'da sigortalı sera alanının 40 bin dekar civarındayken, yaşanan afetlerin ardından bu yıl rakamın 60 bin dekarın üzerine çıktığını anlatan Satoğlu, tarım sigortasının artık gübre, tohum, ilaç gibi bir ihtiyaç olarak görülmesini istedi.

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Kaynak: AA