Antalya'da art arda hortumlar

26 Ocak 2019

Antalya genelinde art arda meydana gelen hortumlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, sera ve tarım alanları zarar gördü. Ayrıca Antalya Havalimanı'ndaki bir uçak hasar gördü, apronda yolcu taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden biri ve bir otobüs devrildi. Polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar var. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var" dedi.

Vali Karaloğlu, vatandaşlardan dışarıya çıkmamalarını istedi.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, büyük oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji verilmeye başlanacağını bildirdi.

Kumluca'daki hortumda 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Konyaaltı açıklarında hortum

Ayrıca dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında denizde bir hortum oluştu.

Konyaaltı Plajı açıklarında oluşan hortum, kısa süreli paniğe yol açtı. Sahile gelenler, hortumu telefonlarıyla görüntüledi.

Fırtına nedeniyle kentin en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Caddesi'nde çok sayıda ağaç devrildi. İki otomobil, devrilen ağaçların altında kaldı. Cadde, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağaçları keserek yolu açmaya çalışıyor.

Dolu yağışının da etkili olduğu kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, Lara bölgesindeki bazı binaların çatıları uçtu.

Buse Acar'ı arama çalışmaları durdu

Bu arada Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ara verildi. Bölgedeki kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle arama çalışmaları sürekli olarak kesiliyor.

TARSİM, Antalya'da hasar tespit çalışmasına başladı

Kaynak: AA