TASD Başkanı Berke İçten: Acil çözüm bulunması gereken sorunlarımız var

Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayakkabı sanayicileri olarak bir an önce yeni ekonomi yönetiminin işe başlamasını bekliyoruz. Çünkü acil çözüm bekleyen sorunlarımız var. Yüksek maliyetler nedeniyle ihracatta ciddi kan kaybı yaşıyoruz. Ocak-Nisan döneminde adet bazında ihracatımız yüzde 20 düştü. İhracat gerilerken ithalatta kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşanıyor. 500 milyon dolar cari fazlası olan bir sektörken yeniden cari açık vermeye başladık. Arzu etmediğimiz bu tablonun düzelebilmesi için döviz kurunun enflasyona paralel hareket etmesi büyük önem arz ediyor.