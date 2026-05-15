Taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? Taşeron işçi kadro son durum nedir?

Taşeron işçiler uzun zamandır kamuya geçebilmek için çeşitli mecralardan seslerini duyuruyor. Ücret, fazla mesai, izin, ikramiye ve yan haklar gibi birçok nedenle yüz binler kadroya geçmek istiyor. Talepler sıkça dile getirilirken son durum da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki yeni bir gelişme var mı?

Taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek?

Taşeron işçiler için verilen kanun teklifi ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten zaman zaman "Çalışmalar devam ediyor" açıklamaları geliyor. Fakat somut bir adım atılmış değil.

Daha önce Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özellikle KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasının öncelikli olması gerektiğini belirtmişti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da belediyeler ve kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler için düzenleme yapılması gerektiğini savunmuştu.