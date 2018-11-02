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Taşucu Limanı özelleştirme ihalesinde süre uzatımı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı sahasındaki bazı taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme süresi 24 Aralık'a uzatıldı.

Taşucu Limanı özelleştirme ihalesinde süre uzatımı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı sahasında bulunan sanayi tesis alanı taşınmazının "satış" ve Taşucu Limanı ve lojistik tesis alanı taşınmazının "36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 24 Aralık olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Son dakika özelleştirme taşucu limanı ihale

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